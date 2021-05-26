«Это сентиментально для меня»: основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании
Безос покинет пост в тот день, когда 27 лет назад была зарегистрирована компания.
© Фото: Lev Radin, via www.imago-images.www.imago-images.de Globallookpress
На годовом собрании акционеров основатель Amazon Джефф Безос заявил о своем уходе с поста генерального директора компании пятого июля.
«Мы выбрали эту дату, потому что это сентиментально для меня», - сказал Безос во время собрания акционеров Amazon.
Он добавил, что компания была зарегистрирована ровно 27 лет назад, в 1994 году.
По словам Безоса, пост генерального директора займет исполнительный директор Amazon Энди Ясси. В настоящее время Ясси сосредоточен на управлении бизнесом компании в области облачных вычислений, передает CNBC.
Ранее список богатейших миллиардеров мира возглавил владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно. Он обошел основателя Amazon Джеффа Безоса.