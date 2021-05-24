Бернар Арно возглавил список богатейших миллиардеров мира
Арно обогнал основателя Amazon и занял первое место в списке.
© Фото: Sebastien Fremont, Keystone Press Agency, Globallookpress
Список богатейших миллиардеров мира возглавил владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно. Он обошел основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщает Forbes.
Состояние Арно выросло более чем на $110 миллиардов рублей с прошлого года. Состояние на данный момент оценивается в $186,3 миллиардов, а состояние Безоса — в $186 миллиардов.
На третьем месте находится основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием $147,3 миллиардов.
Ранее стало известно, что развод одного из создателей Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды может стать одним из наиболее дорогих в истории, супругам придется разделить состояние в 130,5 миллиардов долларов.