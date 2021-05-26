В стране и мире Задержанная россиянка Сапега имеет вид на жительство в Белоруссии Светлана Головина Гражданка России, задержанная вместе с белорусом Романом Протасевичем, имеет вид на жительство в республике. © Фото: Alex Halada ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у задержанной гражданки России Софии Сапеги есть вид на жительство в республике. «И то, что мы его, гражданина Беларуси (Романа Протасевича, - прим. ред), а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту - это наше суверенное право», - сказал Лукашенко. Глава республики акцентировал, что «за свои преступления каждый ответит по закону». Протасевич и Сапега были задержаны в ходе вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Накануне девушка призналась, что является редактором Telegram-канала с данными сотрудников министерства внутренних дел. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика