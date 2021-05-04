Зеленский и Дуда подписали декларацию о «европейской перспективе Украины»

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали декларацию о «европейской перспективе». Подписание двустороннего документа произошла на встрече в Варшаве, куда украинский лидер прибыл с визитом.

Документ о «европейской перспективе Украины» предполагает, что Варшава будет оказывать поддержку Киева на пути в Евросоюз. В чем конкретно будет состоять эта поддержка, не уточняется.

«Президенты Украины и Польши отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем, после имплементации положений Соглашения об ассоциации при условии соблюдения Копенгагенских критериев, и договорились, что Республика Польша будет поддерживать Украину в этом», - цитирует ТАСС пресс-службу Зеленского.

В марте похожая двусторонняя декларация была подписана с Литвой. В ходе нынешнего визита Зеленского в Польшу лидеры стран Балтии также приняли участие в подписании совместной декларации по случаю 230-летия принятия первой польской конституции.