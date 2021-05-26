Запланированный рейс из Парижа в Москву отменен французской авиакомпанией AirFrance

Французская авиакомпания AirFrance отменила рейс AF1154. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15:00.

На данный момент сообщение об отмене рейса компания никак не прокомментировала.

Ранее министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил о запрете на полет белорусских авиакомпаний над пространством Великобритании без специального разрешения.