Запланированный рейс из Парижа в Москву отменен французской авиакомпанией AirFrance
Борт должен был приземлиться в российской столице в 15.00.
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Французская авиакомпания AirFrance отменила рейс AF1154. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15:00.
На данный момент сообщение об отмене рейса компания никак не прокомментировала.
Ранее министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил о запрете на полет белорусских авиакомпаний над пространством Великобритании без специального разрешения.