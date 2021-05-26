Немедленного освобождения Протасевича и Сапеги потребовали шесть членов Совбеза ООН

Шесть действующих членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония), к которым присоединились Бельгия и Германия, потребовали освобождения Романа Протасевича и гражданки России Софии Сапеги. Об этом говорится в распространенном в совместном заявлении.

«Мы требуем немедленного освобождения господина Протасевича и независимой журналистки госпожи Сапеги», - отмечается в документе.

Ранее в аэропорту Минска задержали девушку Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании.