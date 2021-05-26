Путин поставил задачу завершить в срок госконтракты на военные корабли и воздушные суда

Госконтракты на строительство и модернизацию военных кораблей, атаке воздушных судов должны быть выполнены в срок. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

«В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Военно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», - сказал президент.

В ходе совещания глава государства отметил, что гособоронзаказ в 2020 году выполнили на 99,8%, несмотря на пандемию.