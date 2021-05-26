Путин: в 2020 году гособоронзаказ выполнен на 99,8%

Владимир Путин заявил, что задания гособоронзаказа в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, были выполнены на 99,8%.

Президент отметил, что своевременно-принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требующих темпов проведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, серийного производства, модернизации и ремонта вооружения техники.

«В результате задания гособорнзаказа были выполнены на 99,8%. Это хороший показатель», - сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны и ОПК.

Путин подчеркнул, что важно и впредь четко по запланированному графику поставлять в войска «перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства».