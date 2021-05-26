Путин предложил на совещании ОПК обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения

На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК президент России Владимир Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения, в том числе с искусственным интеллектом, лазерных, гиперзвуковых систем.

«Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», - отметил глава российского правительства.

Также Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами в период пандемии, но принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу.