Путин заявил, что принятые меры помогли предприятиям ОПК сохранить устойчивую работу в период пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами в период пандемии, но принятые меры позволили сохранить их ритмичную и устойчивую работу. Об этом он сообщил на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

«Понимаем, что эпидемия коронавируса оказала серьезное влияние на экономику, только что с коллегами из правительства сейчас еще раз об этом говорили. С непростыми проблемами столкнулись и предприятия оборонно-промышленного комплекса», - сказал Путин Путин.

Он также добавил, что власти поддерживали их, так же как и гражданскую часть промышленности.

«Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники", - заключил президент.

Также Владимир Путин заявил, что в 2020 году гособоронзаказ выполнен на 99,8%.