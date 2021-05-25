В стране и мире Британия запретила авиакомпаниям Белоруссии летать через свое воздушное пространство Кира Карон Полет запрещен за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил о запрете на полет белорусских авиакомпаний над пространством Великобритании без специального разрешения. «После вчерашней отмены разрешения на полеты "Белавиа" в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение», - отметил глава ведомства в своем Twitter. Ранее лидеры Евросоюза призвали принять меры по запрету полета рейсов белорусских авиакомпаний над территорией Европы и использования ее аэропортов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика