Британия запретила авиакомпаниям Белоруссии летать через свое воздушное пространство
Полет запрещен за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение.
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Министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил о запрете на полет белорусских авиакомпаний над пространством Великобритании без специального разрешения.
«После вчерашней отмены разрешения на полеты "Белавиа" в Великобританию я принимаю дальнейшие меры. Белорусским авиалиниям будет немедленно запрещено входить в воздушное пространство Великобритании, за исключением тех случаев, когда получено соответствующее разрешение», - отметил глава ведомства в своем Twitter.
Ранее лидеры Евросоюза призвали принять меры по запрету полета рейсов белорусских авиакомпаний над территорией Европы и использования ее аэропортов.