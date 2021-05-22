В Ростовской области выросло число погибших в результате ЧП на очистных сооружениях

Общее число жертв аварии на очистных сооружениях в Ростовской области достигло 11 человек. Еще один сотрудник водоканала скончался в больнице.

На месте происшествия скончались 10 человек. Пятерых доставили в больницу скорой медицинской помощи в Таганроге.

«Один человек скончался в больнице», - сказал ТАСС глава администрации города Андрей Лисицкий.

Остальные находятся в реанимации, угроза жизни пациентов сохраняется.

Трагедия произошла в пятницу, 21 мая, в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. По предварительным данным, причиной смерти людей стало отравление из-за выброса метана при ремонте очистных сооружений.