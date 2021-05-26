Кулеба: Украина будет бороться с «Северным потоком - 2» пока по нему не пойдет газ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна будет бороться с реализацией проекта «Северного поток-2», пока по трубопроводу не пойдет газ.

«Мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И пока газ не потек по "Северному потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов», - заявил Кулеба.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Лондона наложить санкции против «Северного потока - 2» и «Ямал-Европа». По ее словам, Лондон приписывает инцидент с самолетом Ryanair Москве.