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Захарова прокомментировала призыв Лондона ввести санкции против «Северного потока - 2»

Кира Карон
17:19 26.05.2021
По словам Захаровой, внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Лондона наложить санкции против «Северного потока - 2» и «Ямал-Европа». По ее словам, Лондон приписывает инцидент с самолетом Ryanair Москве.

«Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной», - сказала Захарова.

Глава британского МИД Доминик Рааб ранее заявил, что необходимо остановить «Северный поток - 2», а также трубопровод «Ямал-Европа», за транзит газа, по которому Белоруссия получает плату от России.

«Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жесткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации»,  - подчеркнула Захарова.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не имеет информации, указывающей на то, что Россия причастна к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

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