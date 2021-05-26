Глава Верховного суда заявил, что россияне смогут требовать компенсации от курящих соседей

В России жители, которые страдают от курения своих соседей, смогут требовать возмещения морального вреда. Об этом сообщил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.



«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», - рассказал Лебедев.

Также он подчеркнул, что социальное благополучие, соблюдение права каждого на жизнь и охрану здоровья возможны только в условиях благоприятной окружающей среды и гармонии между обществом и природой.

Ранее стало известно, что риск умереть от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений у интенсивно курящих людей на 90% выше, чем у тех, кто не курит.