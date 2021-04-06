В Минздраве рассказали о высоком риске смерти от коронавируса у курящих людей

Риск умереть от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений у интенсивно курящих людей на 90% выше, чем у тех, кто не курит. Об этом сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Чем больше стаж курения, тем, к сожалению, больше больных переводятся в реанимации... Мы видим, что у интенсивно курящих пациентов риск летального исхода на 90% выше, чем у некурящих», - заявил он во время выступления на Национальном конгрессе «Человек и лекарство».

Ученый также рассказал, что распространявшийся ранее миф о том, что курящие люди якобы легче переносят COVID-19, не нашел в итоге подтверждения. Он объяснил, что эти слухи появились на основании одной единственной работы из Франции, но в дальнейшем выяснилось, что данный вывод является ошибочным.

«К сожалению, фактор курения является фактором неблагоприятного прогноза при COVID-19», - резюмировал эксперт.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что нигде в мире пока не были зафиксированы случаи передачи COVID-19 от животных к человеку.