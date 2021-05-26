Путин заявил об экономическом преодолении последствий пандемии

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика РФ, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается и преодолевает последствия пандемии. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам в среду, 26 мая.

По словам российского лидера, глобальная экономика все еще не окончательно стабильна, поэтому необходимо следить за ситуацией в мире и «держать руку на пульсе». Но вместе с тем российская экономика мало-помалу приходит в норму.

«Макроэкономические показатели объективно говорят о том, что экономика России, несмотря на все сложности, все-таки постепенно восстанавливается. Так, ВВП России за январь-март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года», - отметил Путин.

Президент подчеркивает, что в настоящее время все еще необходимо постоянно оценивать динамику ключевых макроэкономических показателей.