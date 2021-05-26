В Москве перевернувшийся автомобиль в результате ДТП сбил на остановке мужчину
Перевернувшийся автомобиль сбил на остановке мужчину.
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На Кутузовском проспекте в Москве в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и наехал на остановку общественного транспорта. Инцидент произошел у дома восемь.
Перевернувшийся автомобиль сбил на остановке мужчину. Он был госпитализирован с травмой ноги. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее на 12-м километре автодороги А107 Ленинградско-Дмитровского шоссе произошло лобовое столкновение автомобиля Peugeot и автобуса Neoplan.