В Москве перевернувшийся автомобиль в результате ДТП сбил на остановке мужчину

На Кутузовском проспекте в Москве в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и наехал на остановку общественного транспорта. Инцидент произошел у дома восемь.

Перевернувшийся автомобиль сбил на остановке мужчину. Он был госпитализирован с травмой ноги. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее на 12-м километре автодороги А107 Ленинградско-Дмитровского шоссе произошло лобовое столкновение автомобиля Peugeot и автобуса Neoplan.