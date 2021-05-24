В Подмосковье в ДТП с автобусом погиб один человек
Автобус перевозил 30 рабочих.
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На 12 километре автодороги А107 Ленинградско-Дмитровского шоссе произошло лобовое столкновение автомобиля Peugeot и автобуса Neoplan. Об этом сообщает ГУВД МО.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб. Один из пассажиров автобуса получил травмы. На данный момент на месте происшествия работают полицейские.
Ранее на трассе А-107 в Подмосковье в результате ДТП погибли три человека.