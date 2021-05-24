В стране и мире В Подмосковье в ДТП с автобусом погиб один человек Кира Карон Автобус перевозил 30 рабочих. © Фото: Zamir Usmanov Global Look Press Читайте нас на: На 12 километре автодороги А107 Ленинградско-Дмитровского шоссе произошло лобовое столкновение автомобиля Peugeot и автобуса Neoplan. Об этом сообщает ГУВД МО. В результате ДТП водитель автомобиля погиб. Один из пассажиров автобуса получил травмы. На данный момент на месте происшествия работают полицейские. Ранее на трассе А-107 в Подмосковье в результате ДТП погибли три человека. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика