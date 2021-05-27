Инфекционист поделился рекомендациями о выборе страны для отдыха

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Звезде», как правильно выбрать страну для отдыха и что необходимо сделать перед поездкой туда.

«В любом случае нужно смотреть на статистику появления новых случаев COVID-19. Я бы не рекомендовал кому-то из наших сограждан ехать отдыхать, например, в Индию. Потому что там цифры заболеваемости высокие», - сказал Вознесенский.

Он отметил, что на данный момент в регионах нашей страны меньше случаев заболеваемости COVID-19. Также Вознесенский рассказал о выездах и заграницу.

«По поводу выезда заграницу. Каждый должен принимать на себя риски. Если он выезжает не вакцинированным, то у него имеется возможность заразиться и заболеть в другой стране. Это может наложить негативный отпечаток на отдых. Если человек выезжает все-таки куда-то далеко, то крайне рекомендую вакцинироваться», - заключил он.

Ранее стало известно, что ситуация с вакцинацией от инфекции коронавируса в Индии - довольно тяжелая. Желающие сделать прививку должны зарегистрироваться в специальном приложении и выбрать время, однако никакого ажиотажа в центрах вакцинации не наблюдается.