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«Вакцин не хватает»: житель Индии рассказал о ситуации с COVID-19 в стране и новой загадочной болезни «черная плесень»

Валентина Пескова
12:29 25.05.2021
В густонаселенной Индии ощущается значительная нехватка препаратов для вакцинации местных жителей, к тому же уже 9 000 граждан поразила еще и совершенно новая заразная болезнь «черная плесень», приведшая уже к 219 смертям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ситуация с вакцинацией от инфекции коронавируса в Индии - довольно тяжелая. Желающие сделать прививку должны зарегистрироваться в специальном приложении и выбрать время, однако никакого ажиотажа в центрах вакцинации не наблюдается, поскольку в стране острая нехватка медицинских препаратов. Об этом эксклюзивно рассказал «Звезде» местный житель российского происхождения Аджай Сингх.

«Вакцинация идет очень-очень медленно. Поскольку в Индии - нехватка вакцин. Центров вакцинации мало. У граждан от 45 лет и старше - у них нет проблем, так как их снабжает вакцинами государство. А кому от 18 до 45 лет - должны сами подавать прошение в центральное федеральное агентство и записываться на укол. Но там нет препаратов», - говорит Аджай Сингх.

Кроме того, на Индию свалились и новая заразная болезнь - «черная плесень», которая поразила уже девять тысяч человек, из которых 219 - умерли. В хорошо известном россиянам штате Гоа от «черной плесени» умерли шесть человек.

«Эти смерти не прямо связаны с ковидом, поскольку эта болезнь началась после коронавируса, и те, кто уже до этого переболели ковидом - по ним она ударила еще больше. К тому же сейчас стала появляться еще и "белая плесень", а сегодня нашли еще и "желтую плесень", но она на самом деле больше стала больше проблемой для диабетиков, у которых повышен сахар», - рассказал житель Индии.

По словам Аджая Сингха, в стране из 28 штатов - пять штатов эта непонятная «черная плесень» уже объединила, а в Дели ею ежедневно заболевает от 15 до 25 человек.

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