Черное облако пыли и песка: по Канзасу прошелся мощный торнадо

Штат Канзас накрыла мощная песчаная буря. Жители штата опубликовали видео в Сети.

Мощный ураган закрутился в грозовое облако недалеко от дороги на северо-западе Канзаса. По сообщениям местных жителей, около 38 объектов недвижимости в этом районе пострадали.

Ранее в американском штате Нью-Джерси после проливного дождя жители обнаружили «торнадо» из червей, расположившихся в форме огромной спирали.