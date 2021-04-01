«Торнадо» из червей после ливня озадачило жителей США

В американском штате Нью-Джерси после проливного дождя жители обнаружили «торнадо» из червей, расположившихся в форме огромной спирали.

Ни для кого не секрет, что дождевые черви выходят на поверхность после ливня, но местные жители озадачились увиденным, распространив фотографии в Сети. Некоторые ученые назвали это явление действительно интересным, поскольку не наблюдали подобного ранее. Один из пользователей Сети предположил, что черви находятся в так называемой «смертельной спирали» - это явление, которое также наблюдается и у муравьев.

Согласно исследованиям биологов из Льежского университета в Бельгии, дождевые черви, как правило, живут поодиночке, однако иногда образуют стада на поверхности для обмена информацией, используя прикосновения. Отмечается, что черви работают сообща, чтобы переместиться в одном направлении. Об этом пишет Daily Mail.