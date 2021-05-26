В стране и мире Захарова назвала «недостойными манипуляциями» замену российского флага в Риге Светлана Головина В МИД России отметили, что Латвия должна понимать пагубность подобных провокационных шагов. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недостойными манипуляциями решение властей Риги убрать российский флаг. По ее словам, латвийская сторона должна понимать пагубность таких провокационных шагов. «Это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши как в Москве, так и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений. К сожалению, это недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка», - сказала Захарова. Дипломат также отметила, что снятие российского флага является неприкрытым неуважением к госсимволике России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика