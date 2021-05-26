Захарова назвала «недостойными манипуляциями» замену российского флага в Риге
В МИД России отметили, что Латвия должна понимать пагубность подобных провокационных шагов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недостойными манипуляциями решение властей Риги убрать российский флаг.
По ее словам, латвийская сторона должна понимать пагубность таких провокационных шагов.
«Это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши как в Москве, так и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений. К сожалению, это недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка», - сказала Захарова.
Дипломат также отметила, что снятие российского флага является неприкрытым неуважением к госсимволике России.