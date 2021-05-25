ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете отождествления СССР и нацистской Германии

В первом чтении Госдума приняла законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Проект закона внесли в Госдуму глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, а также сенатор Алексей Пушков.

Законопроект был внесен во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что сумма уголовного штрафа за реабилитацию нацизма может быть увеличена до пяти миллионов рублей. Такие нормы содержатся в поправках, которые представители думских фракций направили в Комитет по госстроительству и законодательству.