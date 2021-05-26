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В МИД РФ призвали к мирному урегулированию ситуации в Мали

Светлана Головина
16:30 26.05.2021
В министерстве считают важным обеспечить поступательную динамику в деле возвращения ситуации в стране в конституционное русло на основе общенационального инклюзивного диалога.
В МИД РФ призвали к мирному урегулированию ситуации в Мали
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия обеспокоена развивающимися событиями в Мали и призывает властей к мирному урегулированию ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона призывает к освобождению переходного руководства страны.

«Считаем важным обеспечить поступательную динамику в деле возвращения ситуации в этой стране в конституционное русло на основе общенационального инклюзивного диалога», - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в дальнейшем Россия будет принимать конструктивное участие в нормализации обстановки в Мали и оказывать стране поддержку на двусторонней основе.

Накануне в Мали военные арестовали должностных лиц, временно исполняющих обязанности президента и премьер-министра государства.  

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