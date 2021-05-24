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СМИ сообщили об аресте врио президента и премьера Мали

Анна Берестовая
23:51 24.05.2021
По информации прессы, военные в Мали произвели арест врио президента и премьера страны.
СМИ сообщили об аресте врио президента и премьера Мали
© Фото: Carsten Reisinger httpimagebroker.com#search Globallookpress
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В Мали военные арестовали должностных лиц, временно исполняющих обязанности президента и премьер-министра государства. Соответствующие сведения сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно имеющейся информации, временный лидер страны Ба Ндау и премьер Моктар Уан были перевезены на территорию военной базы Кати вблизи столицы Бамако. Члены президентской гвардии не встали на защиту временного главы государства, позволив его увезти.

Ранее СМИ сообщали, что 14 мая в Мали ушло в отставку переходное правительство, для замены которого по приказу Ба Ндау было сформировано новое. Было принято решение поставить военнослужащих во главе четырех из 25 ведомств.

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