Эксперт разъяснил причины смерти школьницы в Осетии

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков прокомментировал «Звезде» трагедию, произошедшую со школьницей в Северной Осетии и объяснил, как при проведении сердечно-легочной реанимации могла произойти асфиксия.

Специалист подчеркнул, что важно разобраться в деталях ситуации, в частности, сколько человек было в бригаде и какая конкретно помощь оказывалась. Все, что может сделать один медработник в подобной ситуации - это заниматься непосредственно СЛР, не отрываясь на введение препарата, интубирование, установку ларинготрубки.

«С технической точки зрения при проведении СЛР, если человек не заинтубирован, не стоит ларинготрубка, то вполне возможно, что одномоментно может выйти рвотная масса и попасть в легкие. В этом случае нужно сразу поворачивать набок», - сказал Беляков.

При надавливании на грудную клетку, когда человека «качают» как правильно, так и неправильно, из желудка может выйти какой-то субстрат. За время работы сам Беляков сталкивался с подобной ситуацией, но благодаря тому, что во время человека перевернули набок, обошлось без трагических последствий.

Ученица 9-го класса потеряла сознание перед началом ОГЭ. Медики оказали ей первую помощь, после чего скорая доставила ее в больницу, где девочка скончалась. Причиной смерти ученицы стала механическая асфиксии, развившейся вследствие закрытия просвета верхних дыхательных путей пищевыми массами, сообщили в СК по Республике Северная Осетия-Алания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».