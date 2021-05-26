Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт разъяснил причины смерти школьницы в Осетии

Светлана Головина
16:00 26.05.2021
Специалист отметил, что риск появления асфиксии может быть даже при правильном проведении сердечно-легочной реанимации.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

Председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков прокомментировал «Звезде» трагедию, произошедшую со школьницей в Северной Осетии и объяснил, как при проведении сердечно-легочной реанимации могла произойти асфиксия.

Специалист подчеркнул, что важно разобраться в деталях ситуации, в частности, сколько человек было в бригаде и какая конкретно помощь оказывалась. Все, что может сделать один медработник в подобной ситуации - это заниматься непосредственно СЛР, не отрываясь на введение препарата, интубирование, установку ларинготрубки.

«С технической точки зрения при проведении СЛР, если человек не заинтубирован, не стоит ларинготрубка, то вполне возможно, что одномоментно может выйти рвотная масса и попасть в легкие. В этом случае нужно сразу поворачивать набок», - сказал Беляков.

При надавливании на грудную клетку, когда человека «качают» как правильно, так и неправильно, из желудка может выйти какой-то субстрат. За время работы сам Беляков сталкивался с подобной ситуацией, но благодаря тому, что во время человека перевернули набок, обошлось без трагических последствий.

Ученица 9-го класса потеряла сознание перед началом ОГЭ. Медики оказали ей первую помощь, после чего скорая доставила ее в больницу, где девочка скончалась. Причиной смерти ученицы стала механическая асфиксии, развившейся вследствие закрытия просвета верхних дыхательных путей пищевыми массами, сообщили в СК по Республике Северная Осетия-Алания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:35 В стране и мире
Видео
В Сирии открылись избирательные участки для проведения выборов президента
15:59 Армия
Путин освободил от медкомиссии некоторые категории призывников
16:17 Армия
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
14:40 В стране и мире
В СК РФ проверят действия врачей, оказывавших помощь погибшей школьнице в Северной Осетии
13:59 В стране и мире
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
Популярное
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.