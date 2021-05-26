В СК РФ проверят действия врачей, оказывавших помощь погибшей школьнице в Северной Осетии

СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания возбудил уголовное дело после того, как ученица девятого класса 4 мая потеряла сознание перед началом ОГЭ в общеобразовательной школе поселка Калининский Моздокского района. Медицинские работники школы оказали ученице первую помощь, после чего девочка была доставлена в Моздокскую районную больницу.

«Там врачи провели девочке необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия медиков, школьница скончалась, в результате механической асфиксии, развившейся вследствие закрытия просвета верхних дыхательных путей пищевыми массами», - говорится на сайте СК РФ.

Таким образом, версия о том, что у девочки был сердечный приступ - не подтверждается. Скорее всего, ученица могла погибнуть от ненадлежащих действий медработников. В настоящее время следователи проводят все необходимые действия для установление всех обстоятельств произошедшего и дадут правовую оценку действиям врачей, оказывавших медицинскую помощь девочке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».