Путин освободил от медкомиссии некоторые категории призывников

Российские граждане, подлежащие призыву на военную службу, смогут не проходить медицинское освидетельствование для определения годности, если у них имеются основания для отсрочки или освобождения от службы.

Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин, документ размещен на портале правовой информации. При этом молодой человек может самостоятельно пройти медосмотр, если он этого хочет.

В конце прошлого месяца Совет Федерации одобрил закон о проверке отсрочек от призыва по состоянию здоровья. Граждане, несогласные с заключением медиков, будут направляться на контрольное медицинское освидетельствование.