Совфед одобрил закон о проверке отсрочек от призыва по состоянию здоровья

Закон, уточняющий правила медицинского осмотра перед призывом в армию, одобрен Советом Федерации на заседании в пятницу.

Наличие оснований для отсрочки и их верность проверяет региональная призывная комиссия путем изучения личных дел и медицинских документов граждан. Если были выявлены нарушения, то по решению призывной комиссии проводится контрольный медосмотр.

Граждане, несогласные с заключением медиков, также будут направляться на контрольное медицинское освидетельствование.