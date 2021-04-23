Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Совфед одобрил закон о проверке отсрочек от призыва по состоянию здоровья

Андрей Аркадьев
15:21 23.04.2021
Граждане, несогласные с заключением медиков, будут направляться на контрольное медицинское освидетельствование.
Совфед одобрил закон о проверке отсрочек от призыва по состоянию здоровья
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Закон, уточняющий правила медицинского осмотра перед призывом в армию, одобрен Советом Федерации на заседании в пятницу.

Наличие оснований для отсрочки и их верность проверяет региональная призывная комиссия путем изучения личных дел и медицинских документов граждан. Если были выявлены нарушения, то по решению призывной комиссии проводится контрольный медосмотр.

Граждане, несогласные с заключением медиков, также будут направляться на контрольное медицинское освидетельствование.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:14 Армия
Видео
Фрегат «Адмирал Касатонов» вернулся в Североморск из дальнего похода
15:54 В стране и мире
Видео
МИД РФ заявил об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики
15:26 В стране и мире
Видео
Матвиенко предложила обсудить возможность расширения майских праздников
14:13 Спорт
Видео
UEFA перенес три матча группового этапа чемпионата Европы по футболу в Петербург
13:08 В стране и мире
Видео
В Кремле подтвердили, что Путин и Ас-Сиси договорились возобновить сообщение РФ с курортами Египта
Популярное
Популярное
Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
Неопознанный объект нашли недалеко от места исчезновения подлодки ВМС Индонезии
Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке
Врач назвала опасные при высоком гемоглобине продукты
Видео
Киты в опасности: почему белух не будут спасать из ледовой ловушки на Чукотке
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.