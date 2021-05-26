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Мантуров назвал условия, при которых РФ готова сотрудничать с Маском по электромобилям Tesla

Валентина Пескова
14:32 26.05.2021
Американский предприниматель, владелец компаний Space X и Tesla Илон Маск во время видеоконференции с российскими школьниками 21 мая заявил, что он готов представить автомобили Tesla на российский рынок.
Мантуров назвал условия, при которых РФ готова сотрудничать с Маском по электромобилям Tesla
© Фото: Thomas Bartilla, imago-images.de, Globallookpress
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Россия готова сотрудничать по электрокарам с Tesla Илона Маска, если будут локализованы технологии и создана добавленная стоимость на данные автомобили в стране, чтобы получить дополнительные компетенции.

Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров после того, как Илон Маск 21 мая объявил, что готов создать в России собственное производство, чтобы выйти на рынок РФ с автомобилями Tesla.

Минпромторг в свою очередь пригласил бизнесмена в Москву для обсуждения строительства завода компании в РФ.

«Поэтому, если господин Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости - почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», - заявил министр промышленности и торговли изданию «Аргументы и факты».

Денис Мантуров также отметил, что для «масштабного рывка» по электродвижению в России нужны условия, при которых электрокары могли бы конкурировать по цене с автомобилями с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Причем не только с бензиновыми, но и работающими на компримированном, а также - сжиженном газе.

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