Врач рассказала, как стресс влияет на сердце ребенка

Теоретически в процессе подготовки к экзаменам из-за сильного стресса у ребенка может произойти остановка сердца. Об этом рассказала детский кардиолог Анна Армаганова «Звезде».

«Точно также, как и взрослый человек может перенервничать настолько, что у него случится инфаркт. Порок развития сердца может усугублять ситуацию, возможно, может быть низким, то есть, чтобы получить проблему человеку нужно не так много стресса», - сказала специалист.

Для того, чтобы не допустить трагических последствий, родителям нужно внимательно относится к ребенку, понимать, насколько он эмоционален. По словам врача, при очень сильных переживаниях помогут разговоры и психологические методы.

Накануне ученица девятого класса умерла перед началом ОГЭ в Северной Осетии. Ее самочувствие внезапно ухудшилось, учителя вызвали скорую, однако спасти девочку не удалось.