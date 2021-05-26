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«Суда попадали в такие места»: эксперт объяснил, почему можно увидеть галлюцинации во время морских походов

Егор Левин
12:15 26.05.2021
Лично Константин Стрельбицкий не попадал в подобные ситуации, но вспомнил об одном из самых эмоциональных своих морских походов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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Во время путешествия по морю люди могут внезапно начать видеть галлюцинации. Это случается не особенно часто и не повсеместно, но время от времени происходит, преимущественно с гражданскими кораблями. О том, почему случаются морские аномалии, в студии программы «Сегодня утром» рассказал историк и председатель правления «Московского клуба истории флота» Константин Стрельбицкий. По его словам, миражи могут быть абсолютно разными.

«Бывают неопознанные, бывают понятные, когда из глубин океана происходят неожиданные выбросы различных газов. Такое случалось, суда попадали в такие места. Но во многом это происходило тогда, когда, во-первых, не велись подробные записи, а, во-вторых, с военными кораблями, подчеркну, не отмечено таких случаев. Гражданские ведут свои записи очень скромно», - заявил он.

Отвечая на вопрос о личном опыте подобных инцидентов, Стрельбицкий отметил, что не встречался с конкретными миражами, но вспомнил об одном из своих самых эмоциональных моментов во время морских походов.

«Когда я ходил в экспедициях на Балтике, были интересные вещи. Например, когда неожиданно на горизонте появляется крупнейший остров Гогланд. Это - одна из мистических точек силы, он абсолютно не соответствует никаким геологическим строениям на Балтике. Все остальные острова - другие, и вдруг неожиданно посреди моря вырастает высокий остров с высокими горами. Ничего в этом вроде бы нет, мы знаем, что идем к Гогланду, но увидеть это впервые - производит богатое впечатление», - поделился историк.

Во время беседы с ведущими, Стрельбицкий также рассказал о том, почему самое большое количество неопознанных летающих и подводных объектов наблюдается в США и каждый ли такой случай с участием военнослужащих реален. Об этом смотрите в новом выпуске «Сегодня утром» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV и на канале в YouTube.

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