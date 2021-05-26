Захарова: снятие флага России в Риге является неприкрытым неуважением к госсимволике РФ

Действия властей латвийской столицы, которые убрали флаг РФ во чемпионата мира по хоккею, заменив его флагом Олимпийского комитета России, - это явное и неприкрытое неуважение к государственной символике Российской Федерации.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, такие провокационные демарши являются абсолютно пагубными для выстраивания двусторонних отношений.

«Похоже, что наши латвийские соседи сами всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны - будем делать выводы», - добавила дипломатический работник.

Рижская дума 24 мая заменила все флаги России, украшающие Ригу наряду с флагами всех стран - участниц проходящего здесь чемпионата мира по хоккею, - на символику Олимпийского комитета России.