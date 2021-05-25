Мэр Риги заявил, что снимет флаг Международной хоккейной федерации на площади

Мэр Риги Мартиньш Стакис решил снять флаг Международной хоккейной федерации в городе. Он решил так сделать после того, как получил письмо с недовольством от руководителя МХФ Рене Фазеля из-за замены государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией, на площади в центре латвийской столицы.

«Президент МФХ призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае МФХ просит снять их флаги. Каждый должен выбрать свою сторону - жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги МХФ», - написал Стакис в Twitter.

Ранее власти латвийской столицы приняли решение заменить официальный государственный флаг Российской Федерации на площади, где расположена символика стран команд, участвующих в чемпионате мира по хоккею.