В Сеченовском университете рассказали, как правильно вытащить клеща

Наибольшая активность клещей приходится на середину мая. Их укусы могут быть опасны для человека. О том, как правильно вытащить клеща, «Звезде» рассказала ведущий научный сотрудник первого МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Ганушкина.

В первую очередь, отметила эксперт, клеща необходимо быстро снять - чем быстрее, тем лучше.

«Если человек боится, то идти в травмпункт, ему там удалят этого клеща. Но лучше не бояться, а снять самому. Ничего страшного. Если есть возможность сдать в лабораторию этого клеща, то нужно сдать, чтобы проверить, были ли в этом клеще какие-то патогены. Потому что в клещах очень много всего. Самое страшное, конечно, клещевой энцефалит, но боррелиоз - тоже ничего хорошего. Там и еще есть патогены», - отметила Ганушкина.

В случае же если нет возможности сдать клеща в лабораторию, необходимо снять его самостоятельно.

«Положить во влажную камеру какую-нибудь, чтобы он оттуда не выполз. Снимать клеща обязательно нужно с хоботком. Потому что в хоботке, когда уже клещ присосался, там все патогены если в нем есть, они как раз в этом хоботке. Если все-таки оторвали клеща, а хоботок остался, то иголочкой аккуратненько, продезинфицировать ранку и удалить хоботок. Это нужно сделать обязательно», - рассказала эксперт.

Ганушкина обратила внимание на то, что после удаления клеща необходимо внимательно следить за собой и своим состоянием. Если же самочувствие ухудшается, необходимо обязательно посетить врача, а также отследить, есть ли на месте укуса краснота - эритема.

«Она может быть разная, может быть с рубль, в пять рублей. Бывает и больше гораздо. Вот это уже точно боррелиоз. Опять идти к врачу. Не точно, там на 99%, но иногда и не бывает вот этой вот эритемки, но боррелия все равно в организм попала», - объяснила эксперт.

Боррелиоз первоначально протекает достаточно легко - наблюдается повышение температуры тела, ощущение, что его «ломит», после чего все проходит. Однако последствия невылеченного боррелиоза могут проявиться даже через много лет - как отмечает эксперт, может ощущаться боль в суставах, неполадки с сердцем. Это необходимо в обязательном порядке пролечить.

«Если вы собираетесь в эндемичные районы... сейчас у нас вот на туризм много поставлено..обязательно сделать прививки. Если человек едет в августе, сейчас уже можно сделать прививку от клещевого энцефалита. Она доступна, эта прививка. Поэтому нужно себя от этого заболевания как можно больше сохранить», - рекомендует эксперт.

В аптеках предлагается огромное множество приспособлений для удаления клещей, однако Ганушкина рекомендует лучше доверять своим рукам.

«Подвести большой указательный палец, чуть-чуть покачать этого клеща и потом потихоньку вытянуть без нервов, без всего. И когда его удаляешь, такой звук - "чпок", легкий звук, значит вы вытащили с хоботком. Но клеща ни в коем случае не раздавить руками. Если вы боитесь голыми руками, то оденьте перчатки. Потому что его нужно обязательно, если нет возможности в лабораторию отвезти, сжечь или каким-то образом его умертвить. Ни в коем случае не выбрасывать, не давить руками», - резюмировала эксперт.

Ранее главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева назвала эффективные способы защиты от укуса клеща. Для того чтобы избежать контакта с этими насекомыми, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой - особенно ноги.