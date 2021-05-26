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Хинштейн: более 70% мошеннических действий происходят из Интернета

Алена Миронова
11:21 26.05.2021
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал источник происхождения большинства мошеннических действий.
Хинштейн: более 70% мошеннических действий происходят из Интернета
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER, Globallookpress
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Источником более 70% мошеннических действий является Интернет. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Более 70% мошеннических действий происходят из интернета. Надеемся, Роскомнадзор выдвинет предложения, которые помогут это зло остановить», - отметил Хинштейн, выступая на заседании Коллегии Роскомнадзора.

Он обратил внимание на то, что проблему необходимо решить как можно быстрее, чтобы остановить гипотетическое возрастание этих преступлений, а также заявил о важности постоянного психологического мониторинга в социальных сетях, который, по его мнению, поможет сократить уровень негативного контента и остановить противоправные действия в Сети.

Ранее Александр Хинштейн в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с утечкой данных жителей столицы, которые использовались для оформления цифровых пропусков в апреле-июне 2020 года.

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