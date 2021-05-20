«Вопрос не в системе»: Хинштейн об утечке данных москвичей для оформления цифровых пропусков

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с утечкой данных жителей столицы, которые использовались для оформления цифровых пропусков в апреле-июне 2020 года.

«Рассчитываю, что коллеги сумеют ответить на вопрос, как это произошло. В общем и целом возникают вполне обоснованные претензии в адрес Департамента информационных технологий Москвы относительно степени защищенности и сохранности данных и их передачи», - сказал он.

Хинштейн добавил, что, по имеющейся в данный момент информации, передача этих данных происходит незащищенным способом. Он отметил, что сегодня существуют технологии, которые позволяют надежно защитить от утечек, взломов и проникновений любой объем информации.

«Мы с вами за 20 лет существования налоговой службы не слышали ни об одном примере, когда данные, составляющие налоговую тайну, когда сведения о налогоплательщиках куда-то утекли. Это говорит о том, что вопрос не в системе, вопрос в людях, которые эту систему реализовывают», - заявил депутат.

Как отметил парламентарий, сейчас очень важно законодательное урегулирование, установление мер ответственности за утечку персональных данных, цифровых данных, за их незаконный оборот, за нарушения при обработке персональных данных.

«Соответствующую инициативу Государственная дума как раз сейчас принимает. Мы усиливаем ответственность за нарушения в сфере персональных данных, но, конечно, это не исчерпывающие меры, такие инициативы еще будут нами вырабатываться и вноситься», - заключил он.

Ранее «Звезда» нашла в Сети данные москвичей, которые они указывали для оформления цифровых пропусков. Таким образом, были обнародованы имена, адреса проживания и регистрации, номера паспортов, автомобилей, мобильных телефонов, которые были необходимы при оформлении пропуска.

В Роскомнадзоре заявили, что ПД были удалены без возможности их восстановления в присутствии специальной комиссии. В данный момент установить, когда произошла утечка информации, невозможно.