Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Вопрос не в системе»: Хинштейн об утечке данных москвичей для оформления цифровых пропусков

Анна Назайкина
13:59 20.05.2021
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что ПД были удалены без возможности их восстановления в присутствии специальной комиссии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Читайте нас на:

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с утечкой данных жителей столицы, которые использовались для оформления цифровых пропусков в апреле-июне 2020 года.

«Рассчитываю, что коллеги сумеют ответить на вопрос, как это произошло. В общем и целом возникают вполне обоснованные претензии в адрес Департамента информационных технологий Москвы относительно степени защищенности и сохранности данных и их передачи», - сказал он.

Хинштейн добавил, что, по имеющейся в данный момент информации, передача этих данных происходит незащищенным способом. Он отметил, что сегодня существуют технологии, которые позволяют надежно защитить от утечек, взломов и проникновений любой объем информации.

«Мы с вами за 20 лет существования налоговой службы не слышали ни об одном примере, когда данные, составляющие налоговую тайну, когда сведения о налогоплательщиках куда-то утекли. Это говорит о том, что вопрос не в системе, вопрос в людях, которые эту систему реализовывают», - заявил депутат.

Как отметил парламентарий, сейчас очень важно законодательное урегулирование, установление мер ответственности за утечку персональных данных, цифровых данных, за их незаконный оборот, за нарушения при обработке персональных данных.

«Соответствующую инициативу Государственная дума как раз сейчас принимает. Мы усиливаем ответственность за нарушения в сфере персональных данных, но, конечно, это не исчерпывающие меры, такие инициативы еще будут нами вырабатываться и вноситься», - заключил он.

Ранее «Звезда» нашла в Сети данные москвичей, которые они указывали для оформления цифровых пропусков. Таким образом, были обнародованы имена, адреса проживания и регистрации, номера паспортов, автомобилей, мобильных телефонов, которые были необходимы при оформлении пропуска.

В Роскомнадзоре заявили, что ПД были удалены без возможности их восстановления в присутствии специальной комиссии. В данный момент установить, когда произошла утечка информации, невозможно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:10 Спорт
Иностранные болельщики смогут приехать на Евро-2020 в Россию без визы
16:46 В стране и мире
Видео
Синоптик рассказала о грядущих температурных «качелях»
14:42 Вопросы истории
Видео
Путин призвал продолжать поддерживать ветеранов и после 9 Мая
14:55 В стране и мире
Видео
Шойгу заявил, что открытая информационная война и русофобия осложнили мемориальную деятельность МО за рубежом
10:00 Армия
Видео
Десантирование и стрелковая подготовка: в Сербии открылись совместные с Россией учения спецназа
Популярное
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия «выбьет зубы» всем, кто попробует что-то у нее «откусить»
Археологи обнаружили загадочную структуру в древней «Стране слепых»
Обама рассказал об НЛО и секретных архивах Пентагона
Видео
«Счет придет большой»: космонавт Сергей Кудь-Сверчков оценил критичность утечки воздуха с МКС
Видео
Не лыком шиты: Шойгу рассказал об обучении военнослужащих степными и таежными жителями
Эксперт объяснил новую схему обмана покупателя на кассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.