В Белгородском УФСИН опровергли сообщения об этапировании Ефремова в Москву

В УФСИН России по Белгородской области официально опровергли новость, которая была размещена 26 мая на сайте газеты «Комсомольская правда».

В заметке сетевого издания сообщалось, что осужденный актер Михаил Ефремов «этапирован в Москву для проведения следственных действий и отпущен под домашний арест».

«Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Осужденный Ефремов М.О. в настоящее время отбывает наказание в том же исправительном учреждении в Белгородской области», - отметили в пресс-службе УФСИН России по Белгородской области.

Народный артист РФ Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам отбывания наказания за смертельное ДТП, в котором он, будучи в нетрезвом виде, допустил столкновение с другим транспортным средством, водитель которого позже скончался в больнице.