В Великобритании умер Уильям Шекспир
Скончался привитый вакциной от коронавируса житель Британии Уильям Шекспир.
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В Великобритании скончался Уильям Шекспир, ставший вторым в стране человеком, привившимся от COVID-19 с начала масштабной вакцинации. Причиной смерти 81-летнего британца стал инсульт.
Шекспир ушел из жизни после длительной болезни, не имеющей отношения к коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию сообщает BBC.
Ранее сообщалось, что в Соединенном Королевстве решили ввести паспорта вакцинации. Для их получения поданные Великобритании должны пройти регистрацию в специальном приложении и доказать, что сделали две прививки от коронавируса.