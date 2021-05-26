В Великобритании умер Уильям Шекспир

В Великобритании скончался Уильям Шекспир, ставший вторым в стране человеком, привившимся от COVID-19 с начала масштабной вакцинации. Причиной смерти 81-летнего британца стал инсульт.

Шекспир ушел из жизни после длительной болезни, не имеющей отношения к коронавирусной инфекции. Соответствующую информацию сообщает BBC.

Ранее сообщалось, что в Соединенном Королевстве решили ввести паспорта вакцинации. Для их получения поданные Великобритании должны пройти регистрацию в специальном приложении и доказать, что сделали две прививки от коронавируса.