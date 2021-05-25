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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим

Виталий Акиньшин
Алена Миронова
06:00 25.05.2021
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, впервые приземлившихся на авиабазе Хмеймим, приступят к новым учебным задачам по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 впервые приземлились на авиабазе Хмеймим. В этот раз экипажи овладеют практическими навыками отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря.

Прежде чем совершить посадку, группа дальних бомбардировщиков-ракетоносцев совершила длительный перелет, после чего торжественно прошла над полосой.

«Впервые, выполнен перелет дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 с южных аэродромов РФ на авиабазу Хмеймим», - рассказал командир экипажа Ту-22М3 Валерий.

Приземлившись на авиабазу Хмеймим, дальняя авиация подтвердила и возможности совершенно новой взлетно-посадочной полосы. Три километра длиной, она может принимать абсолютно все типы самолетов, даже самые тяжелые. Новейшее светосигнальное и радиотехническое оснащение позволяет снизить нагрузку на пилота во время захода на посадку.

Самым первым полосу удалось испытать летчикам оперативно-тактической авиации - те, кто несет здесь боевое дежурство каждый день. Они, в свою очередь, отмечают, что теперь посадка стала еще и комфортной. А это значительно увеличит эффективность работы всей авиации Хмеймима.

«При выполнении посадки ощущаются любые неровности.. Даже стыки в плитах - когда полоса из плит выполнена - они очень хорошо чувствуются. Поэтому при посадке на новую полосу - а она выполнена по новой схеме, то есть залита монолитом-бетоном - и когда на нее осуществляется посадка практически не чувствуется неровностей, самолет садится очень плавно, и посадка доставляет удовольствие», -  поделился пилот ВКС РФ Степан.

Командир авиационного звена Иван отметил, что у экипажей дальних бомбардировщиков после приземления на новой полосе есть немного времени для отдыха, после чего они приступят к новым учебным задачам по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Затем они покинут авиабазу и вернутся на свои родные аэродромы.

Новая взлетно-посадочная полоса, как отмечают российские военные - прежде всего важный вклад в мирное будущее арабской республики. Когда напряженность в регионе сойдет на нет, отступит пандемия, и откроются границы, - эта полоса сможет принимать самые большие гражданские самолеты со всего мира.

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