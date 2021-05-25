Кудрин предложил способ снизить бедность в РФ за 3-4 года

Адресная социальная поддержка малообеспеченным гражданам и учет имущественного ценза может позволить вдвое снизить уровень бедности в России за несколько лет. К такому выводу пришел глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Есть меры, которые позволяют снизить бедность в два раза раньше, чем к 2030 году. Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», - заявил Кудрин в интервью «Известиям».

Глава Счетной палаты отметил, что следует избегать революций при проведении социальных реформ и применять более мягкий подход. В частности, он предложил ужесточить правила выплат на детей для семей, которые имеют две квартиры, дачи и земельные участки.

Ранее Кудрин заявил, что у Счетной палаты уже имеются разумные меры по обеспечению снижения уровня бедности. Он добавил, что сделать это можно «в ближайшие годы».