Кудрин назвал примерные сроки снижения уровня бедности в РФ

Снижение вдвое уровня бедности в России может произойти раньше 2030 года. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», - заявил он во время заседания комитета ГД РФ по контролю и регламенту.

Кудрин при этом добавил, что сделать это можно «в ближайшие годы». В то же время он не стал уточнять, о каких именно решениях идет речь, однако отметил, что палата уже направила свои предложения в российское правительство.

«Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они... социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывает много ожиданий», - объяснил свою позицию глава Счетной палаты.

Он также предложил депутатам вести с кабинетом министров диалог на данную тему.