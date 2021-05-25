Генсек ООН призвал к независимому расследованию инцидента с рейсом Ryanair
Генеральный секретарь ООН заявил о необходимости независимого расследования вынужденной посадки самолета в Минске.
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Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил за проведение независимого расследования инцидента с воздушным судном, вынужденно севшим в Белоруссии. Он призвал стороны процесса сотрудничать для определения всех деталей посадки самолета компании Ryanair в Минске 23 мая.
Соответствующую информацию сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден посчитал возмутительным происшествие с самолетом Ryanair в Белоруссии. Он сравнил случившееся с похищениями людей американскими агентами во времена Джорджа Буша-младшего.