Генсек ООН призвал к независимому расследованию инцидента с рейсом Ryanair

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил за проведение независимого расследования инцидента с воздушным судном, вынужденно севшим в Белоруссии. Он призвал стороны процесса сотрудничать для определения всех деталей посадки самолета компании Ryanair в Минске 23 мая.

Соответствующую информацию сообщил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден посчитал возмутительным происшествие с самолетом Ryanair в Белоруссии. Он сравнил случившееся с похищениями людей американскими агентами во времена Джорджа Буша-младшего.