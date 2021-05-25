«Выражение времен Буша»: Сноудена возмутил инцидент с посадкой самолета Ryanair

Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске напоминает похищения людей агентами США во времена президентства Джорджа Буша-младшего. К такому выводу пришел экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. По его словам, произошедшее является возмутительным явлением.

«Посадка самолета по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением. Это современное выражение "экстраординарной выдачи" времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять, независимо от того, под каким флагом это происходит», - написал Сноуден в Twitter.

Ранее представитель ХАМАС заявил о том, что движение не имеет отношения к посадке самолета Ryanair. Представителей движения до этого обвиняли в якобы минировании самолета.