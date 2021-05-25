Байден поручил разработать меры по привлечению Белоруссии к ответственности за инцидент с самолетом

Президент США Джозеф Байден поручил администрации разработать меры по привлечению к ответственности причастных к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Глава Белого дома поддержал призыв ЕС ввести санкции в отношении определенных белорусских граждан и организаций.

«Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер. Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, международными организациями», - говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

Байден подчеркнул, что США решительно осуждают данный инцидент и заявил, что произошедшие события являются нарушением международного права.

Также генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил за проведение независимого расследования инцидента с воздушным судном, вынужденно севшим в Белоруссии. Он призвал стороны процесса сотрудничать для определения всех деталей посадки самолета компании Ryanair в Минске 23 мая.