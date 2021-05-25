РФ возобновила авиасообщение с пятью странами

Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом говорится в сообщении правительства России по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Также было принято решение об увеличении количества рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией. С 25 мая будут возобновлены международные полеты из Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что Турция надеется восстановить авиасообщение с Россией к 1 июня. Посол страны заявил, что поставлена задача как можно скорее нормализовать ситуацию с коронавирусом в стране, а вакцинация и карантин должны в этом помочь.