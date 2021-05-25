Семья Флойда рассказала о встрече с президентом США

Близкие погибшего при задержании сотрудниками американской полиции Джорджа Флойда рассказали, как прошла встреча с президентом США Джо Байденом. Они назвали главу государства «подлинным человеком» и посчитали, что тот искренне интересовался их состоянием.

Племянник Флойда Брендан отметил, что Байден действительно старался узнать, как поддержать семью убитого. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис также обратилась к населению, призвав людей посодействовать принятию акта имени Флойда о правосудии в полицейской работе. Она отметила, что принятие данного акта это не выбор, а обязанность американских граждан, и попросила сделать все возможное, чтобы его ввели.

Ранее экс-офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за скандальное убийство Джорджа Флойда, подал судебную апелляцию. Защита Шовина выдвинула версию, что присяжные, вынесшие приговор, подвергались запугиванию.