Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обвиненный в убийстве Флойда экс-полицейский потребовал нового суда

Олеся Степакова
02:09 05.05.2021
Присяжные признали Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда.
Обвиненный в убийстве Флойда экс-полицейский потребовал нового суда
© Фото: Darnella Frazier globallookpress
Читайте нас на:

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию о проведении нового судебного разбирательства.

Адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон подал запрос на основании того, что на справедливое судебное разбирательство повлияла досудебная огласка.

«Суд не только не изолировал присяжных от СМИ, но они также подверглись запугиванию», – цитирует заявление Нельсона NBC.

Присяжные признали Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда.

Трагедия произошла 25 мая 2020 года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею Флойда к асфальту, в результате чего он задохнулся.

После этого в нескольких городах Соединенных Штатов вспыхнули массовые беспорядки и столкновения с местной полицией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:22 В стране и мире
Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне
21:00 Спорт
Видео
«Безумно счастливый момент»: Тансыккужина поделилась эмоциями после победы на ЧМ по шашкам
21:15 В стране и мире
Рисков для РФ нет: «Роскосмос» следит за сходом с орбиты ступени китайской ракеты-носителя
17:37 В стране и мире
Из России временно запретили вывозить гречку
17:46 В стране и мире
Видео
СМИ: развод Билла Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.