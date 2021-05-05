Обвиненный в убийстве Флойда экс-полицейский потребовал нового суда

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию о проведении нового судебного разбирательства.

Адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон подал запрос на основании того, что на справедливое судебное разбирательство повлияла досудебная огласка.

«Суд не только не изолировал присяжных от СМИ, но они также подверглись запугиванию», – цитирует заявление Нельсона NBC.

Присяжные признали Дерека Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве Джорджа Флойда.

Трагедия произошла 25 мая 2020 года в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею Флойда к асфальту, в результате чего он задохнулся.

После этого в нескольких городах Соединенных Штатов вспыхнули массовые беспорядки и столкновения с местной полицией.